¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡ÛµÜÏÆÎËÂÀ¡¡½éV¤ËÄ©¤à
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÏÆÎËÂÀ¡Ê27¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬5ÆüÌÜ10R½àÍ¥¤Ç¥³¥ó¥Þ01¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Þ10¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¹Ô¤Â¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÎÂ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Àá¤Ï½øÈ×3Ï¢¾¡¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÁá¤¯½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡×2¥³¡¼¥¹¼«ºßÀï¤ÇÄ©¤à¡£