ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñÎ¾·³¤¬·³»ö³¤ÍÎ¶¨µÄ¡¡18¡Á20Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ·³¤Ï22Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÎ¾·³¤¬18¡Á20Æü¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Ç¡Ö·³»ö³¤ÍÎ¶¨µÄ¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¯²ñ¹ç¤Èºî¶ÈÉô²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤Ï²ñ¹ç¤¬ÊÆÃæÎ¾·³¤Î¸í²ò¤ò²óÈò¤·¡¢´íµ¡´ÉÍý¤ËÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¡£¶õ³¤°è¤Î°ÂÊÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ç·úÀßÅª¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Ö¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¤Ê¤É¤òÌ¾ÌÜ¤ËÃæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£¡ÖÃæ¹ñ·³¤Ï¹ñ²È¤ÎÎÎÅÚ¤È¼ç¸¢¤òÃÇ¸Ç¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¤â¾å³¤¤Çºî¶ÈÉô²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£