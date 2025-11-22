G20¡¢ÊÆ¹ñÈ´¤¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¡¡ËÁÆ¬¤Ç°ÛÎã¤ÎºÎÂò¡¢¹â»Ô»á½é»²²Ã
¡¡¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ë¿·¶½¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·çÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤·¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢À¯ÉÜ¤¬È¯É½¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾Àë¸À¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¹â´ØÀÇ¤Î°±Æ¶Á¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¡£2008Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼óÇ¾Àë¸À¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ï²óÈò¤·¤¿¡£½é»²²Ã¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ëÊ¶Áè¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òµó¤²¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÏÊ£¹çÅª¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢·È¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤ê¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æî¥¢À¯ÉÜ¹â´±¤Ï¼óÇ¾Àë¸À¤Ë´Ø¤·¡Ö½ÐÀÊ¹ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÆ¹ñÈ´¤¤Î¹ç°Õ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£