°Å°Ç¤ËÉâ¤«¤Ö²«¶â¿§¤ÎµðÌÚ¡¢¼ùÎð£±£°£°£°Ç¯°Ê¾å¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¡×¤¬¸«º¢
¡¡ÀÄ¿¹¸©¿¼±ºÄ®¤Ë¤¢¤ë¹ñÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¡ÖËÌ¶â¥öÂô¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¡×¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²«¶â¿§¤ÎÍÕ¤¬°Å°Ç¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ùÎð¤Ï£±£°£°£°Ç¯°Ê¾å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¹â¤µ¤ÏÌó£³£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢´´²ó¤ê¤ÏÌó£²£²¥á¡¼¥È¥ë¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤¿¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£ÀÄ¿¹»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡Ö²¼¤«¤é¾å¤Þ¤Ç²«¿§¤¤ÍÕ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï£³£°Æü¤Þ¤Ç¡£
