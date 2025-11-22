歌手のルイ・トムリンソンが、ワン・ダイレクションの元ボディガードの手術費の一部を負担した。プレストン・マホン氏は、両脚の動脈閉塞によりバイパス手術か切断を迫られているが、スペインでの一回目の手術に貯蓄を使い果たし、追加の手術のため３万5000ポンド（約700万円）を必要としているという。



【写真】故リアムさん推定資産は約100億円 子供は７歳の息子だけ 生前に密かに寄付

そんな中、ルイが4000ポンド（約80万円）を寄付し、プレストン氏は「感謝してもしきれません」と語る。プレストン氏はこれまでタレントで音楽プロデューサーのサイモン・コーウェルや人気グループのボーイゾーン、ウエストライフ、歌手のレオナ・ルイスらを警護してきた経歴を持ち、「ルイに直接感謝のメッセージを送りました。ワン・ダイレクションのメンバーは私にとってかけがえのない存在です」とコメント。昨年、リアム・ペインさんの葬儀で再会したことにも触れ、「悲しい場面だったが心温まる再会でした」と振り返った。



友人が立ち上げたクラウドファンディングにより、ルイの寄付後にはさらに匿名の支援者からの4000ポンドを含む6600ポンド（約130万円）以上が集まり、総額は１万800ポンド（約220万円）を超えた。



プレストン氏は「痛みなく余生を送るために二度目の手術がどうしても必要です」と訴え、「これまで一度も金銭を頼んだことはないですが、貯金は完全に尽きてしまいました」と窮状を明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）