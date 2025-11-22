Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Àé½©³Ú¤Ø¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬¶×ºù¤Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÔ¤ì¤ë
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿£²¿Í¤¬£³ÇÔ¤Ë¸åÂà¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£³ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Ä¤È¡¢²£¹ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢²£¹ËÆ±»Î¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡¼Ô¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¶×ºù¤Ëº¸¾å¼ê¤òµö¤·¡¢±¦²¼¼ê¤â°ú¤«¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¡¢´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¼éÀª¤Ë²ó¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ë°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£