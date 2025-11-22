´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¡ª»Ò¶¡¤ËYouTube¸«¤»¤¹¤®ÌäÂê¡Ö¿Æ¤â¿Í´Ö¤À¤«¤éÈè¤ì¤ë¤·¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤µ¤ó½õ¤±¤Æ!¡×¤ÈÂê¤·¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß2ºÐÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤ë´Ý»³¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÇº¤ß»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡ÖYouTube¸«¤»¤¹¤®ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¸«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤È¤â¤È¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£1ÂÐ1¤Ç»Ò¶¡¤È¤¤¤ë¤È¤¡¢¤´ÈÓ¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤»¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤½¤ì¤Ã¤Æ¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤À¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿Æ¤â¿Í´Ö¤À¤«¤éÈè¤ì¤ë¤·¡Ä¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÆ°²è¸«¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¹Í¤¨¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£