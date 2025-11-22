¡Ú³ÚÅ·¡ÛÍèµ¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2025¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB EAGLES¡×Á´¥³¡¼¥¹¤ÎÆþ²ñÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íèµ¨³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖCLUB EAGLES¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2026 ¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁ´Ê¸2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥í¥´¤Î±ï¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¡È°ËÃ£¤Î¾¡¤Á¿§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¤òÇÛ¿§¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤È¤â¤ËÆ®¤¤¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª