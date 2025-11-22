Ë¾ºÎ¶¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¶×ºù¤Ë¶þ¤¹¤ë¡¡Î¾²£¹Ë¤¬ÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï3ÇÔ3¿Í¤ÇÀé½©³Ú¤Ø
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê¸å½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ç¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ11¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï¾åÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¶»¤Ç¼õ¤±¤ë·Á¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ëº¸Á°¤ß¤Ä¤òµö¤·¡¢±¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤Î¤ß¡£¤¹¤°¤Ë°ú¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï3ÀïÁ´ÇÔ¤À¡£¾¡¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤â11¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢ºÆ¤ÓÍ¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ11¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¤ÎÁê»Í¤Ä¡£±¦¤òº¹¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¾å¼ê¤òµö¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç±¦²¼¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¼«¿È¤ÏÈ¾¿È¤Ç±¦²¼¼ê¤Î¤ß¡¢¾åÂÎ¤¬Éâ¤µ¤Ì£¤ÈÎôÀª¡£º¸¤ò´¬¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¡£