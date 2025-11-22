´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢Ç°´ê¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¤é¤ÈÌñ²ð¼ÔÂà¼£¤Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å7¡§00¡Á¸å7¡§58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ»á¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë¤È¡¢°ñ¾ë¸©¤ËÂçÈË¿£Ãæ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡É¤ÎÊá³Í¤ËÄ©¤à¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÊá³Í¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¿©¤¹´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õSixTONES
¡¡Ìó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¸ÐŽ¥²â¥ö±º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºùÀî¤ËÀø¤àÌñ²ð¼Ô¡£Âç¤¤Ê¸ý¤È¶¯¿Ù¤Ê¤¢¤´¤ÎÎÏ¤Ç¥«¥á¤ä¥â¥°¥é¤ò¤â¿©¤é¤¦¡¢¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡É¤À¡£²â¥ö±º¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÂçÈË¿£¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»º¡¦¥ï¥«¥µ¥®¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¿©¤Ù¡¢µù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤ÇÏ·ÊÞ¥ï¥«¥µ¥®²Ã¹©Å¹¤Ê¤É¤¬ÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åß¤ËÁÌ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¥ï¥«¥µ¥®¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾ëÅç¡¢¿¹ËÜ¡¢²ÃÆ£»á¤Ë²Ã¤¨¡¢2·î¤Î¥×¥ì¥³Êá³Í°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÆ±´ë²è»²Àï¤È¤Ê¤ë¹âÃÏ¤â¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¿¹ËÜ¤È¶¦±éÃæ¤Î´ÖµÜ¤¬¡ÖDASH¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤¹¤Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È»²²Ã¤òÇ®Ë¾¤·¡¢½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿´ÖµÜ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬´¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡Ìò¼Ô¤¬¤½¤í¤¤¡¢Ìñ²ð¼ÔÂà¼£¤Ø¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÄà¤ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ÖµÜ¤Ï¡¢Çú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬Àø¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀµ³Î¤ËÄà¤ê»å¤òÅê¤¸¡¢Æ¹Ä¹¤ËÁáÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¿åÏ©¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾ëÅç¤È¿¹ËÜ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¡£Æ±¤¸¤¯¿·»²¼Ô¤Î¹âÃÏ¤âÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡´ÖµÜ¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÓÌ³Ð¤Ç½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÀ¸Êª¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¹âÃÏ¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂçÊª³°Íè¼ï¤òÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¡¢´Î¿´¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢5¿Í¤Ï¾åÎ®¤È²¼Î®¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¹¤ëºîÀï¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÊá¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÖµÜ¤Î¿È¤Ë¤âÂç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¦¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¾ëÅç¤â¡Öº£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë²ó¡×¤È¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬Â³È¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êá³Í¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¥×¥í¤Î¼ê¤ÇÀäÉÊÏÂ¿©ÎÁÍý¤Ë¡£¿©¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¡ª¡×¤È¡¢¥í¥±¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£´ÖµÜ¤È¿¹ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
