¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö·ø»ý¤òºÆÉ½ÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥ä¥ó¥´¥ó11·î22Æü¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¿ÏÂ°Ñ°÷²ñ¤Î¥¾¡¼¥ß¥ó¥È¥¥¥óÊóÆ»´±¤Ï21Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¾¡¼¥ß¥ó¥È¥¥¥ó»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡£¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤³¤ÎÎ©¾ì¤ò½Å¤Í¤ÆÌÀ³Î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÏÍ§¹¥Åª¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦Æ±¤ÇÁ´ÌÌÅªÀïÎ¬¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¶¦Â¸5¸¶Â§¤Ë½¾¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ°ìÂÎÀ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ÈÅý°ì¤ò¼é¤ëÃæ¹ñ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£