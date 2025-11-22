¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¹õÌÚÆ·¡õ¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¸ì¤ë¡¡¡ÈÀ¶Âù¤¢¤ï¤»ÆÝ¤à¡É»³²¦²È¤Î¾ÓÁü
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈÍÇÏµÇ°¤Ç¾¡¤Ä¡É¡½¡½¤½¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¤½¤ÎÌ´¤òÈÝÄê¤·¡¢»þ¤Ë¾ãÊÉ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦µþ»Ò¡Ê¹õÌÚÆ·¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍ¥ÂÀÏº¡Ê¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤âÊª¸ì¤¬¸åÈ¾Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤¬¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¡È·Ñ¾µ¡É¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¡È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢µþ»Ò¡¢Í¥ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¹õÌÚ¤È¾®Àô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¹ÌÂ¤¤ÈÂÐÎ©¤·¤Ä¤Ä¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¤ÈÂ©»Ò¤Î¡ÈÈë¤á¤¿»×¤¤¡É¤ò¶»¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤ò½É¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢»³²¦²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö²ÈÂ²Áü¡×¤ò¸ì¤ë¡£
¢£»×¤ï¤Ì¡ÈÈ¿¶Á¡É¡©¡¡¡ÖÉáÃÊ¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Ê¤¤É×¤¬¡Ä¡×
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹õÌÚ¡§ÉáÃÊ¤Ï¥´¥ë¥ÕÃæ·Ñ¤·¤«¸«¤Ê¤¤É×¤¬¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ê¸¶ºî¼Ô¤Î¡ËÁá¸«¡ÊÏÂ¿¿¡ËÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÀèÀ¸¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤ÈËè²ó¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ËÁ´¤¯¶¥ÇÏ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤±üÍÍ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤É¤³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ±üÍÍ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤â¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¡§ËÍ¤â¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥ÞÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¸«ÀèÀ¸¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±ÆâÍÆ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾å¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸¶ºî¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Áá¸«ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡È¶¥ÇÏ²òÂÎ¿·½ñ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡£
¹õÌÚ¡§¤¢¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Ë¤â¡Ö¸÷¤ë¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡×¡¢¡Ö»±¤Ï¤µ¤µ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö²»À¼¥Þ¥¤¥¯¤ò¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÇÏ¤Î¼èÀâ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤âÇÏ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¸½¾ì¤Ç¤â¾ï¤ËÇÏ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£µþ»Ò¤Î¡È¥×¥é¥¤¥É¡É¤È¡¢Í¥ÂÀÏº¤Î¡È½ã¿è¤µ¡É
¡½¡½¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³²¦µþ»Ò¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³²¦Í¥ÂÀÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÆóÊý¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹õÌÚ¡§µþ»Ò¤ÏËÜ¿´¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤µ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢ÇÏ¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Àô¡§¡Ê¾Ð¡Ë¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤ËÂ©»Ò¤ÎÍ¥ÂÀÏº¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×ÏÇ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡×¤È¡¢¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¤¹¤´¤¯½ã¿è¤ÊÃË¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÆÃ¤Ë¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»×¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤ÎÅö½é¤«¤é¹ÌÂ¤¤Èµþ»Ò¡¢Í¥ÂÀÏº¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÈÂÐÎ©¡É¤È¤â¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¡§¤½¤¦¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÈÀ¶Âù¤¢¤ï¤»ÆÝ¤à¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È¡£Êì¤â²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¿´¤Ë¥á¥é¥á¥é¤ÈÅÜ¤ê¤Î±ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÂç¤¤¯¹½¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹õÌÚ¡§¤¿¤À°¦¿Í¤À¤Ã¤¿Èþµª»Ò¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ë»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÕ¤ê¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æµö¤»¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡£ÅÜ¤ê¤Î±ê¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¡§¤½¤Îµö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î¤â¹õÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤âí´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ê¤Î¿§¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹õÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬µþ»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âµ¯¤³¤Ã¤¿»öÊÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼õ¤±¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦¿Í¤È±£¤·»Ò¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·Æ°¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢Âè5ÏÃ¡ÊÈþµª»Ò¤ÎÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼õ¤±¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µþ»Ò¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â©»Ò¤â¼»ÅÊ¤¹¤ë!? ·ª¿Ü¤È¹ÌÂ¤¤Î¡Èå«¡É
¡½¡½Êª¸ì¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Àô¡§ËÍ¤ÏÍ¥ÂÀÏº¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ·ª¿Ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬»þÀÞÉã¤È»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡£¶¥ÇÏ¤Ã¤Æ¡È¥Ö¥é¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¿´¤È¿´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤È·ª¿Ü¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤ì¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚ¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡Ö²¶¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤¬·ª¿Ü¤µ¤ó¤ËÇ°²¡¤·¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼ç½¾´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ç¼ç½¾´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤ÆÉã¤È»Ò¤Î¤è¤¦¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¨¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÆó¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ï¼»ÅÊ¿´¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àô¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â©»Ò¤À¤«¤é¡È¤¢¤ì¡©ËÜÍè¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏËÍ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹õÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ä»³²¦²È¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ä¹ÃË¤Î½ÉÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤½¤Î½ÅÀÕ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢Â©»ÒÌÜÀþ¤Ç¤Î·ª¿Ü¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ê¡É¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£»³²¦²È¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÂè7ÏÃ
¡½¡½Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤«¤é¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤äÂÔË¾¤Î¿·ÇÏ¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Î¤Û¤«¡¢»³²¦²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õÌÚ¡§Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡È²ÈÂ²¤Îå«¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¡§»³²¦²È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤¬¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¹õÌÚ¡§¤½¤Î¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿²¹ÅÙ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³²¦²È¤Ï²¿¤À¤«¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤òÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä·ë¶É¡¢¸ý¤Ç¤Ï¡Ö·ù¤À·ù¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤â¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Àô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ¥ÂÀÏº¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤âºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê¹ÌÂ¤¤Ë¡Ë¹û¤ì¤¿ÉôÊ¬¤äÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê²ÈÂ²¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº¬¤Ã¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
