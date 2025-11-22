Travis JapanÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÀèÇÚÌò¤Ë¡¡¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ç¡Èµ¿»÷¥Ç¡¼¥È¡É¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬¡¢12·î1Æü¡¢8Æü¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î12·î¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼ÏÈ¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎø³¹É´·Ê¡Ê¤³¤¤¤Þ¤Á¤Ò¤ã¤Ã¤±¤¤¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË ¿¼2¡§55¡Á3¡§05¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÀîÅç¤¬¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¥È¥¥á¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Îø°¦¥É¥é¥Þ¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¿·¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¥²¥Í¥×¥í¼Ì¿¿¡ÛÊú¤¤Ä¤¯²ÖÇµ¤Þ¤ê¤¢¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±
¡¡¤â¤·¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡£¿ä¤·¤¬ÊÌ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©¤½¤ó¤Ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌÑÁÛ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤Ì´¤Î¥Ç¡¼¥È¤â¡¢¿ä¤·¤Î²£´é¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤×¤êµ¿»÷ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ¬Ç¾ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¤Ç±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸¬µõ¤ÇÍ¥²í¡½¡½Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÀîÅç¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¡£±ØÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌ©¤«¤ËÎø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤ÎÈà½÷¤È¥É¥¥É¥¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Çµ¡Å¾¤¬Íø¤¡¢Êª¹ø¤âÃúÇ«¤Ç½À¤é¤«¡ÄÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¼Ô¡£¼«¿È¤È¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê½Å¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¸«¤»¤ë¡¢±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿É½¾ð¤ä»ÅÁð¤ËÃíÌÜ¡£ÀîÅç¤â¡ÖËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬º£Æü¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¶Ë¾å¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÅÔ²ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÄí±à¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¿åÂ²´Û¤Ê¤É¡Ä¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤ç¤¦22Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀîÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±éÈ¯É½¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤ÎµÕÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤½¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËËÍ¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿È±·¿¤â´Þ¤á¡¢¡È¸Â¤ê¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TELASA¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¹ðÇò¤Ê¤Éµ®½Å±ÇÁü¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤NG¥·¡¼¥ó¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥í¥±Î¢Â¦¡×¤ò¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ³Æ²ó¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢11·î30ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ï¡ô1¤ÎÆ³ÆþÊÔ¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¢£ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡ÊTravis Japan¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥í¥±ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤ª¼Çµï¤â·ë¹½¡ÈÁÇ¡É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬º£Æü¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TELASAÈÇ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¡É¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü½é¤á¤Æ±ØÄ¾·ë¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶áÂåÅª¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢·Ê¿§¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÌþ¤·¤â¤¢¤ë¡ª Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦!?¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¾Æü¤È¤«¤Ç¤â½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËËÍ¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢ËÍ¤«¤é¤ÎµÕÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿È±·¿¤â´Þ¤á¡¢¡È¸Â¤ê¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
