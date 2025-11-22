¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈNY»ÔÄ¹ÁªµóÅöÁª¤Î¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬²ñÃÌ¡¡ÂÐÎ©¤«¤é°ìÅ¾¡¡Í»ÏÂ¥à¡¼¥É¤ò¶¯Ä´
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤«¤é°ìÅ¾¡¢Î¾¼Ô¤ÏÍ»ÏÂ¥à¡¼¥É¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÍ°ÕµÁ¤ÇÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤²ñÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£°¦¤¹¤ë³¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¼¡´ü¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹¡¡¥Þ¥à¥À¥Ë»á
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤Ë¼êº¢¤ÊÊª²Á¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¾·¤¤¤ÆÅöÁª¤Ø¤Î½Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¡¢½»ÂðÉÔÂ¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤ò¡Ö¶¦»º¼çµÁ¼Ô¡×¤È·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÅ¾¡¢¡ÖÈà¤ÎÀ®²Ì¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤É´î¤Ð¤·¤¤¡£ÅÞÇÉ¤Î°ã¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¡¢Í»ÏÂÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£