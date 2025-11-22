G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡¡¹â»ÔÁíÍý¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¢¤ë¤«¡© Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡ÖÍû¶¯¼óÁê¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î²ñÃÌ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤â¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¡×¤«¡¡¼Â¸½¤ÏÉÔÆ©ÌÀ
¹â»ÔÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëG20=¼çÍ×20¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³«ºÅÃÏ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç20»þ´Ö°Ê¾å¤Î°ÜÆ°¤ò½ª¤¨¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅÃæ¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÍû¶¯¼óÁê¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î²ñÃÌ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·ÀÜ¿¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï70¶á¤¯¤Î¹ñ¤äµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¼«Á³¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÐÏÃ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤«µ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½¾Íè¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¾¤ËÀÜ¿¨¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£