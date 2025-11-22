¿ÇÎÅ½ê¤ÎÉßÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì70ÂåÃËÀ¤¬´é¤äÏÓ¤Ë¤±¤¬¡¡µÜ¾ë¡¦·ª¸¶»Ô
µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ50Ê¬º¢¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÇÎÅ½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿ÇÎÅ½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Î¿¦°÷¤Î70ÂåÃËÀ¤¬·úÊª¤«¤é³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦¤ÎËË¤ä±¦ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Î¤¦¤Á¡¢¿Æ¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë1Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2Æ¬¤È¤âÅì¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½10Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¤â¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£