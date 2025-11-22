¡ÖSHOGUN¡×ÏÃÂê¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¡Ö³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¾å²¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥ê¥ó¥°¡¢ÏÓ»þ·×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤Î1Ç¯¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏSnow Man¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¹ñÎ©¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤ËSnow Man¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
ÀèÆü¤Ë¤Ï¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¾·³¡Ù¤Ë¤ÏÌó1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³¤³°¤«¤é¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£