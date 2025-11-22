KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

KKT¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー ¤Î·§ËÜ¤É¤®¤ã¤ó¡ª¡©¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÍ­ÅÄ¥éー¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤¬22Æü¡¢³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åーÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅìµþ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹3Å¹ÊÞ¤È¡¢·§ËÜ¤Î7Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ10Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡£
¥éー¥á¥óÅ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¡¦Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÄÕ¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê°ìÇÕ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í­ÅÄ¤µ¤ó¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÍ­ÅÄ¥éー¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î²ÖÈª¹­¾ì¤Ç24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢23Æü¤ÏÍ­ÅÄ¤µ¤ó¡¢24Æü¤Ï¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤¬¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£