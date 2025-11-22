¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô»áÈ¯¸À½ä¤ê¡Ö£Ø¡×¤¬à±ê¾åá¤â¥Ë¥ä¥ê¡Ö»¿Æ±¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£²Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤¬à±ê¾åá¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎàÂæÏÑÍ»öáÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬¸±°¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï£±£·Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¤Ë³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹¤ÎË¬ÃæÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤Ë»Ç¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÎ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¤Ç°ÒÀª¤è¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢³Ø¼Ô¤Ê¤É¡£ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥¥ã¥óñÛ¤°¤Ù¤«¤é¤º¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬£¹£·£°Ëü°Ê¾å±ÜÍ÷¤µ¤ì¡¢à±ê¾åá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö£¹£·£°Ëü¡¢¤³¤ì¤ß¤ó¤ÊÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»¿Æ±¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°Ì³¾Ê¤Ê¤ó¤«¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ø¶ÉÄ¹¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Äê´ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¶ÉÄ¹¤¬¡£¶ÉÄ¹¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÁ´ÉôÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¼Õ¤Ã¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ³µÇ°¤ËÅö¤¿¤ë¤«¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§Åª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢º£¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥«¡¼¥ÉÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÎÏ¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£ËÍ¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤¯À¯¸¢±¿±Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î°ìÉô¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤Ï¡ØÃæ¹ñ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¹Ô¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô¼çÄ¥¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç°ìÉô¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤È¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¬ÅÄ¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¯¤éÄ©È¯¼õ¤±¤Æ¤â¡Ø¸ÄÊÌ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áí¹çÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£