¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢£²£²Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡££µ£°Âå¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡£¤¹¤´¤¤Âº·É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢£µ£°ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö±é·à¤ò¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È±é·à¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢·î¤Ë£±¡¢£²²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂæËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Ëè½µ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÂæËÜ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È½ñ¤¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤¿¤á¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Êº£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ì¼¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ì¼¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö³Ø¹»¤ÎÌò°÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ¼±¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤â¡Ö£Ð£Ô£Á¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ»Å»ö¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¤ë¡£»Å»ö¤¬¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£