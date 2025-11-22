Ä¾´É¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÍº¶«¤Ó¡¡¥µ¥ó¥Ó¡¼¥à¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡Ê2¡Ë¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë
¸Ø¤é¤·¤¤¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È
¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥Ó¡¼¥à¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤¬¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤Ø½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Ó¥ë¥É¤Ï¡¢3²óÌÜ¤Ç¤¹¡×¡£¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥à»á¤¬¾Ð¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎÌ»º¼Ö¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¾¡Íø¤ÎÃÎ¸«¡¡¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡¡ÎòÂå¤Î¥µ¥ó¥Ó¡¼¥à¤¿¤Á¡¡Á´100Ëç
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´è¾æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼åÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥®¥¢¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Áª¤Ù¡¢¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥®¥¢¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÅÅÆ°¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¥µ¥ó¥Ó¡¼¥à¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥é¥ê¡¼¥Þ¥·¥ó¡¿1955Ç¯¼°¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢RHP 700¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬¸Ø¤é¤·¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡£¥é¥ê¡¼¤ËÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¨¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¼ÒÀ½¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ØÂ£¤é¤ì¤ëRAC¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¸Ø¤é¤·¤¤¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥»¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢µ¤Î®¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÆâÂ¦¡£¥ì¥¶¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤Áö¤ê¤ØÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö4000km¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
»ýµ×Àï¤ØÈ÷¤¨¤¿ÆâÍÆ¡¡ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ØÃé¼Â
4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ä¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼Í³Íè¡£¥¼¥Ë¥¹¼ÒÀ½¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÊ¤¤¦¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë¾®¤µ¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ª¥¤¥ë¥ì¥Ù¥ë¥²¡¼¥¸¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥×¥é¥¹¥¢¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËºÜ¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëµöÍÆÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤â»î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÃÏ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¥Ö¥ì¥¤¥à¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò²¹¤á¤ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥ß¥¹¼ÒÀ½¡£Ç³ÎÁ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¥³¥¤¥ë¤Ï¡¢2´ð¤Å¤Ä¡£Í½È÷¤ÎÅÅµå¤äÅÀ²Ð¥×¥é¥°¤Ê¤É¡¢»ýµ×Àï¤ØÈ÷¤¨¤¿ÆâÍÆ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
²Ù¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬2ËÜ¤È80L¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤¬¼ý¤Þ¤ë¡£¥Õ¥£¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ØÃé¼Â¡£Ìý°µ¥¸¥ã¥Ã¥¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ½¤Ç¡¢Ãµ¤¹¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤«¡£¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢È¢Æþ¤ê¤Î¿·¸ÅÉÊ¤òÃµ¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÆâÁõ
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¡¢¥Æ¡¼¥ë¤ÏÀèºÙ¤ê¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢³ê¤é¤«¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¡¢È¾±ß·Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤ó¤À²Ú¤ä¤«¤ÊÆâÁõ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÜ¤»¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¥Ö¥ì¥¤¥à¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë½à¤¸¤¿Àß·×¤Çºî¤êÄ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹¤ÏÎó¼ÖÍÑ¤Î¹âÂÑµ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤ÏÀö¾ô²ÄÇ½¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬È÷¤ï¤ë¡£µßµÞÈ¢¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ç³¾Æ²»¤¬¹ì¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾õÂÖ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼
µðÂç¤Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥À¼ÒÀ½¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¼þÊÕ¤ÎÊä¶¯ÈÄ¤ä¡¢¥·¥ã¥·¡¼¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¥é¥ê¡¼¤òÂÑ¤¨È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾õÂÖ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤«¤é¡¢4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ²»¤¬¹ì¤¯¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¶»¤Ë¶á¤¤¡£¥Ï¥¤¥®¥¢¤À¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¸Â³¦ÎÎ°è¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤»¤º¤È¤â¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤ÏÃúÇ«¤Ë°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢½¼Ê¬¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£¥È¥ë¥¯¤¬ÂÀ¤¯¡¢Ê¿Ã³¤ÊÆ»¤Ê¤é2Â®¤Î¤Þ¤ÞÈ¯¿Ê¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¸ú¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡£
º£¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤À¤Ã¤¿1950Ç¯Âå
ÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÏÆ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥Ù¥ó¥¼¥É¥ê¥óºÞ¡£¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ëÌô¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¶õ·³¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤ÏËãÌô°·¤¤¤À¤¬¡¢¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥é¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¥à»á¤Ï¡¢ÀÜ¼ï¤·¤¹¤®¤ÆÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥¹»á¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
RHP 700¤òÁö¤é¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥ì¥¤»á¡£¡ÖÈà¤Ï¸å¤Ë¡¢1955Ç¯¤Î±Ñ¹ñRAC¥é¥ê¡¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É10¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¥Ö¥ì¥¤¥à¤¬Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼Çú·âµ¡¤«¤éÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥È¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥Þ¡¼¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¬¼ý¤Þ¤ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£1950Ç¯Âå¤Ï¡¢º£¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£