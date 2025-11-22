¼¡´ü½°±¡Áª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ä¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤òÍ¥Àè¡×¤Î¹Í¤¨¡¡¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¡¦ÎëÌÚ·ûÏÂ²ñÄ¹
¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï22Æü¡¢¼¡´ü½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Ï22Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç¸©Æâ³ÆÃÏ¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤ä´´»öÄ¹¤ò½¸¤á¤¿²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¡Ö¹ñ¤ÎÇÀÀ¯¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¾Íè¤Ø¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ²ñÄ¹¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¡¦ÎëÌÚ·ûÏÂ²ñÄ¹¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤«¤é»³·Á¤ÏÅß¾ì¤ò·Þ¤¨¤ÆÇ³ÎÁÈñ¤â½üÀã¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤µ¤à¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜÀè¤ÎÂÐºö¤ò¤Þ¤º¤ä¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¤ä¡Ê½°µÄ±¡¡Ë²ò»¶¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×
ÎëÌÚ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤¬Í¥Àè¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½°µÄ±¡¤Ï¾ïºßÀï¾ì¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£