ºÇ¿·¡Ö¥Æ¥Ã¥¯ÅßÉÛÃÄ¡×¤ÏÀöÂõ¤Î¼ê´Ö¤â¥«¥Ð¡¼¤âÉ¬Í×¤Ê¤·¡£
Åß¤Î¤Õ¤È¤óÌäÂê¡¢¥Æ¥Ã¥¯¤Ç°ìÈ¯²ò·è¡£
´¨¤¤µ¨Àá¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎºÇ¹â¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²È»ö¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¡£
ÅßÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¤«¤µ¤Ð¤ë¤·¡¢Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤ä¤Ã¤È´³¤»¤¿¤È»×¤¨¤Ð½Å¤¤¤·¡¢¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤â°ì¶ìÏ«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÀöÂõ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±©ÌÓÉÛÃÄ¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤À¤«¤é¡×¡£¡Ö¥«¥Ð¡¼¤ÎÉÕ¤±³°¤·¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌÌÅÝ¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤ò¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¿·À¤Âå¤ÎÉÛÃÄ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥× ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È ¥¦¥©¡¼¥à EX¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤¬¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ëÉÛÃÄ
¤Þ¤º¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÉÛÃÄ¡¢¥«¥Ð¡¼¤âÌÓÉÛ¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢È©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëÌÌ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡£
¥«¥·¥ß¥ä¤ä¥¦¡¼¥ë¤Î¹½Â¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ë¾å¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤È©¿¨¤ê¤Ï¡¢°ìÅÙ¿¨¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤â¤¦Â¾¤ÎÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÉÛÃÄ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥× ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È ¥¦¥©¡¼¥à EX¡×¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡£
¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©¶ÝÀ¡¢ËÉ¥À¥ËÀ¡¢¾Ã½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¥Û¥³¥ê¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬Ìó98%¸º¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤ÎÊý¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¡£
ËÍ¼«¿È¤¬¤Û¤³¤ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2½µ´Ö¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢±ø¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡©
¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÀöÂõµ¡¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ð¡¼¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¼ê´Ö¡×¤â¡¢¡Ö¥«¥Ð¡¼¤À¤±ÊÌ¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¼ê´Ö¡×¤â¡¢¤â¤¦²áµî¤Î°äÊª¡£
ÉÛÃÄ¼þ¤ê¤Î²È»ö¤¬·àÅª¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¥é¥Õ¤Ë°·¤¨¤ë¡×¤Î¤Ë¡Ö±©ÌÓ¤òÄ¶¤¨¤ëÃÈ¤«¤µ¡×
¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡Ö¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃÈ¤«¤µ¤ä²÷Å¬¤µ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åú¤¨¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÈ¤«¤¤¡×¡£
¤Þ¤º¼Â´¶¤È¤·¤ÆÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤ÎÈëÌ©¤ÏÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÆÈ¼«ÁÇºà¡Ö¥«¡¼¥Ü¥Ê¥Î¥À¥¦¥ó¡×¡£
1. °Û¼¡¸µ¤ÎÃÈ¤«¤µ
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥Ê¥Î¥À¥¦¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÎÆÃµöµ»½Ñ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÎ³¤ï¤¿¡£¤³¤ì¤¬µÛ¼¾È¯Ç®À¡¢±óÀÖ³°ÀþíÕ¼ÍÇ®À¡¢¤½¤·¤Æ¹âµéÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¶¡¼¥°¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÌó196%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÊÝ²¹À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¹½Â¤¼«ÂÎ¤¬¼«¤éÇ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É½À¸ÃÏ¤ÏÃÇÇ®À¤Î¹â¤¤¡Ö¥«¡¼¥Ü¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡×¡£¤½¤·¤ÆË¥À½¤Ë¤ÏÎäµ¤¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡Ö3D¥Ä¥¤¥ó¥¥ë¥È¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¡£Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¼ó¸µ¤ÈÂ¸µ¤ÏÃæ¤ï¤¿¤¬ÁýÎÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¡£
³Î¤«¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥× ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È ¥¦¥©¡¼¥à EX¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ó¸µ¤¬´¨¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢
2. ÃÈ¤«¤¯¤Æ¥à¥ì¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î²÷Å¬¤µ
¡ÖÃÈ¤«¤¤ÉÛÃÄ¤À¤È¡¢¿²´À¤ò¤«¤¤¤Æ¥à¥ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¡¼¥Ü¥Ê¥Î¥À¥¦¥ó¤Ï¹â¤¤µÛÊü¼¾À¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¼¾µ¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊü½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤µ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÔ²÷¤Ê¥à¥ì¤È¤ÏÌµ±ï¡£Ä«¤Þ¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅÓ³ÐÀÃ¤â¸º¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Þ¤Ç¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
3. Çö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤Ê¤Î¤Ë¹âµ¡Ç½
¤³¤ì¤À¤±¤Î¹âµ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤Î±©ÌÓÉÛÃÄ¤è¤ê¤â¡ÖÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤â³Ú¡¹¡£
¡Ö¼ê´Ö¥¼¥í¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ
¡Ö¥«¥Ð¡¼¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¼ýÇ¼¤¬³Ú¡×¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥× ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È ¥¦¥©¡¼¥à EX¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃÈ¤«¤¤ÉÛÃÄ¡×°Ê¾å¤Î¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·À¤Âå¤Î¿²¶ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¼ê´Ö¥¼¥í¤Î¤Ì¤¯¤Ì¤¯À¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
Source: ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×