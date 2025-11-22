サラベスで特別なクリスマス♡2025 Noël Dinner Course登場

ニューヨーク発祥の人気レストラン「サラベス」では、2025年12月24日・25日のディナータイム限定で、華やかなクリスマスディナーコース「2025 Noël Dinner Course」を提供♡前菜からデザートまで、香り豊かなマッシュルームポタージュやグランマニエ香るマスカルポーネプリンなど、特別な夜にぴったりの贅沢なラインナップです♪

クリスマス限定ディナーの魅力

「2025 Noël Dinner Course」はおひとりさま7,000円（税込・サービス料別）で、前菜、スープ、メイン、デザート、パン、コーヒーまたは紅茶付き。

東京店・品川店はサーモンマリネ、名古屋店はブラータチーズのカプレーゼが前菜。香り豊かなマッシュルームポタージュで心も体も温まります。

DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ

主役はハンガーステーキ

メインは「ハンガーステーキポルチーニクリーム カリフラワーピュレとパルメザンチーズ」3,630円（税込・サービス料別）。

濃厚クリームとカリフラワーピュレが絶妙に絡み合い、柔らかくジューシーなステーキを華やかに引き立てます。12月15日（月）よりアラカルトとしても単品注文可能です♪

贅沢デザートで締めくくり

デザートは、グランマニエとシトラスの香り豊かな濃厚マスカルポーネプリン。アプリコットソルベとキャラメルソースがアクセントになり、甘さ控えめで大人の味わいに♡

クリスマスの特別なディナーを彩る逸品です。

サラベスで過ごす心躍るクリスマス♡

2025年のクリスマスは、サラベス東京店・品川店・名古屋店で特別なディナーを楽しんで♡

「2025 Noël Dinner Course」7,000円、主役のハンガーステーキ3,630円（税込・サービス料別）はアラカルトも可能。

前菜、スープ、デザートまで揃うコースで、恋人や友人との華やかな夜を演出してください♪予約は11月24日（月）から公式サイトで受付中です。