ÍèÇ¯¤ÎÇÑ»ß¤Ï²óÈò¤Ø¡¡ÃÏÅ´Î©»³Àþ°ìÉô¶è´Ö¡¡2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥¡×¤Ç¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤á¤¶¤¹Êý¿Ë³ÎÇ§
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤ÎÎ©»³Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍèÇ¯¤ÎÇÑ»ß¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ë¤Ï¸©¤È±èÀþ¤ÎÉÙ»³»Ô¡¢Î©»³Ä®¡¢¤½¤ì¤ËÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹¤ÈÎ©»³¹õÉô´Ó¸÷¤Î¸«³ÑÍ×¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÅ´¤ÏÎ©»³Àþ¤Î´äÖ²»ûーÎ©»³´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤«¤é±¿±Ä»Ù±ç¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍèÇ¯¤ÎÇÑ»ß¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£