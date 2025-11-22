TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À­¤¬Ê¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«±Ò´±¤ÎÃË¤Ç¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢Àµ¸á¤´¤í¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö·ï¤Ïº£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Çµ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö·ìº¯¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£·ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿40Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢ÃË¤Ë¤ï¤­Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é7ÆüÌÜ¤Î¤­¤ç¤¦¡£

µ­¼Ô
¡Ö¼«±Ò´±¤ÎÃË¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬ÀÖºä½ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢¸½Ìò¤Î¼«±Ò´±¤Ç¤·¤¿¡£2ÅùÎ¦Áâ¤Ç¡¢ÃóÆÖÃÏ¤Ç¤Ï»ÜÀßµ¡ºà¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡£

ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í
¡ÖÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤À¤¬¡¢»Å»ö¤ÏÇ®¿´¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤Î½÷À­¤ÎÀÜÅÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö½÷À­¤È¤Ï9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÂ­¼è¤ê¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¡ÊÃóÆÖÃÏ¤Ç¡Ë¸áÁ°6»þ¤´¤í¤«¤éÃë¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ë»È¤¦Éþ¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÖºä¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×

°ìÊý¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤ò¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¡£ÀÖºä¤Î»ö·ï¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤Î¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤ÎÀµ¸á¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¼«Å¾¼Ö¤ÇÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½20¥­¥í¤Îµ÷Î¥¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂáÊá¸å¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É7ÅÀ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£