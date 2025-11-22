¡Ú Ãæ»³Ç¦ ¡Û»Ð¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤È¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡×¤Î ¡È»ÐËå¼õ¾Þ¡É ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ´¶¼Õ¡¡¡Ö¥¬¥á¥é¡×Éü³è¾å±Ç¤Ç ¡í¥®¥í¥ó¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡É
ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤µ¤ó¡¢¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¤ÎÉü³è¾å±ÇµÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ãæ»³Ç¦ ¡Û»Ð¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤È¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡×¤Î ¡È»ÐËå¼õ¾Þ¡É ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ´¶¼Õ¡¡¡Ö¥¬¥á¥é¡×Éü³è¾å±Ç¤Ç "¥®¥í¥ó¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡É
¡ÖÊ¿À®¥¬¥á¥é3Éôºî¡×¤ÎÂè1ºî¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ê95Ç¯¡Ë¤Î4K HDR¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤ÎÉü³è¾å±Ç¤¬·èÄê¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡È30Ç¯Á°¡Ö¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡×¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¾å±Ç¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¹¥¤¤Ê²ø½Ã¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ê±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ËÄ»Îà³Ø¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥ª¥¹¤Ë1ÈÖ°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Ï¥®¥í¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥á¥é¤ÈÀï¤¦»þ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´ä¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÜ¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é¼êÎ¢·õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ð¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¡ÖLove Letter¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢»ÐËå¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¸ø¤ÎÉñÂæ¤Ë»ÐËåÂ·¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡É ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ "À²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤ÀÊ¤Ç¡¢»ÐËå¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡Ö¥¬¥á¥é¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¡Ê±é¤¸¤¿¡ËÄ¹Êö¿¿µÝ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡£30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÀÅ²¬,
Ï·¸å,
¹©¾ì,
Ä¹Ìî,
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÃÖ¾²¹©»ö