¡Ö¤¿¤«¤ª¤Ø¡×38ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Ë´¤ÁÄÊì¤¬»Ä¤·¤¿Â£¤êÊª¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¡¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥é¥¸¥ªÂçºå¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Æ£Àîµ®±û¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬Ë´¤ÁÄÊì¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â£¤êÊª¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤«¤ª¤Ø¡×Ã£É®¤ÊÊ¸»ú¤Î¥á¥â¤È°ú´¹·ô
Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï11·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÁÄÊì¤¬»ä¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤Î¡Ø¥Í¥¯¥¿¥¤°ú´¹·ô¡Ù¡£40Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬º£¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¸ò´¹·ô¤¬åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¿¤«¤ª¤Ø¡×¤ÈÃ£É®¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ£Àî¤µ¤ó¤ÏÉ´²ßÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤µ¤Þ¤«¤éÁáÂ®¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹5³¬¥Í¥¯¥¿¥¤Çä¾ì¤ÇÍøÍÑOK¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ËÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¶â³Û¤â³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¹¤«¤¤¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶·ã¡£¤«¤Ä¤Æ¥é¥¸¥ªÂçºå¤Î¥µ¥Æ¥¹¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤¿½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤È¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹õÃÏ¤Ë¾®¤µ¤Ê²Ö¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÏÁÄÊì¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÁÄÊì¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢¾ðÊó¶¦Í¤âËüÁ´¤Ç¡Ø¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È·Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ´¶·ã¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤Î»æÂÞ¤ò¼ê¤Ë´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ü¤Þ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ú¤´¹¤¨¤ì¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£