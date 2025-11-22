ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¡ÄÊÝ°é»Î¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Æ¬¤ò»Ù¤¨¥±¥¬¤«¤é¼é¤Ã¤¿¡ª¡¡Í½ÃÎÇ½ÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤ÏÆü¡¹¤Î¤ª»Å»ö¤ÇÍÜ¤ï¤ì¤ë¡©¡ÚÌ¡²è¡Û
²¿»ö¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤À¤Á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ØÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ëÊÝ°é»Î¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó6,600¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤áÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤¹¤´¤¤¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
2ºÐ»ù¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¥Û¥ó¥ï¥«ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆüºî¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êº£Æü¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢²£¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤Þ¤¹¡£
Â¤ò³ê¤é¤»¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÆ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é»Î¤ÎËÜµ¤¤Î°ì½Ö¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆ¬¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢ºî¼Ô¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÍÄÆëÀ÷¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍÄÆëÀ÷¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¡Ä»ä¤¿¤ÁÊÝ°é»Î¤Ã¤Æ¤Í¡È»ë¤¨¤ë¡É¤ó¤À¤è¤Í¡¡Ì¤Íè¤¬¡Ä¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é»Î¤Ï»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Áö¤ëµ°Æ»¤«¤é¡ØÌ¤Íè¡Ù¤òÆÉ¤ß¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£ËèÆü»Ò¤É¤â¤¬¥±¥¬¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡Ä¤½¤¦»×¤¤¡¢ºî¼Ô¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤â²¿²ó¤â¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤äÊÝ°é»ÎÁÐÊý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Î¤ï¤À¤Á¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°é»ùÌ¡²è¤Ï»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
¡½¤ï¤À¤Á¤µ¤ó¤â¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Î¡ÈÍ½ÃÎÇ½ÎÏ¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤«¤¹¤ê½ý¤òºî¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â²¿É´²ó¤È¤¢¤ë»ö¸Î¤òÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤¬Ì¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Ãæ¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¤ï¤À¤Á¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢Æü¾ï¤ä°é»ù¤Ê¤É¤Ç¡ÖÌ¤Íè¤¬»ë¤¨¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ì¤Íè¤¬»ë¤¨¤¿¤é¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª°ìºÐ¤Î¤³¤í»Ò¤É¤â¤¬ÌÖ¸Í¤òÇË¤Ã¤Æ³°¤ËÅ¾¤¬¤ê½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ì³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡Ë»°ÎØ¼Ö¤ÇÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤µ¤ìÊÉ¤ò½¤Íý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Â¬¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ªÌ¤ÍèÍ½ÃÎ¤Ë¤Ï½¤¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ä
¡½ÆÉ¼Ô¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡£
º£¤Ï²¼¤Î»Ò¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼ê½Ñ¤ä¡¢ÉÕ¤Åº¤¤Æþ±¡¤ÎÆ®ÉÂÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æü¡¹¤Î°é»ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ì¡²è¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°é»ùÌ¡²è¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¶Ã¤¤äÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kindle¤ÇÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¿·¤Î¤ªÏÃ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë