¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡ß¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡ª ¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×ÍøÍÑ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª
¡¡º£²ó¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¤äÇú¹ë¾¡¸Ê¡¢¹ì¾ÇÅà¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Î³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»®²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤ª»®¤ò5ËçÆþ¤ì¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²ñ·×¤´¤È¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¡×¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
