µ¡´Ø¼Ö¤ò´Ö¶á¤Ë¡¡²ßÊª±Ø¤Î¹½Æâ¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¡¡¡Ö±ØÄ¹¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎJR¶å½£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¡¡
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ßÊª±Ø¤Î¹½Æâ¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö±ØÄ¹¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎJR¶å½£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈJR¶å½£¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡22Æü¤Ï¡¢JR¼¯»ùÅç±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·Ìó7¥¥í¤Îµ÷Î¥¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é½ä¤ë¥³ー¥¹¤Ç¡¢ÅÓÃæ¡¢ÉáÃÊ°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡JR¶å½£¥Ð¥¹¤Î¸«³Ø¤Ç¤Ï²û¤«¤·¤¤¹ñÅ´¥«¥éー¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢°Ø»Ò¤ä¤Ä¤ê³×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊÆþ¤ì¤Ê¤¤½ê¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤¤¡×
¡Ê¿ÎÅÄÈøÈþºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏJR²ßÊª¤Îµ¡´Ø¼Ö¡£¿§¹ç¤¤¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¼¯»ùÅç±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëJR²ßÊª¤Î¼¯»ùÅç²ßÊª¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¹½Æâ¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÖÎ¾¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£¶å½£¤Îµ¡´Ø¼Ö¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÊJR¶å½£¼¯»ùÅç±Ø¡¦粼Â¼ÃÒ½¨±ØÄ¹¡Ë
¡ÖÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤½©À²¤ì¤Î¤â¤È¼ÖÎ¾¤ä»ÜÀß¤Î¸«³Ø¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£