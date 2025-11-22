¡Ö¸µµ¤¤Ê´é¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍâÆüàÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤Ë¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö·»µ®¡¡¸æ¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÞî±¸ø±éÃæ»ß¤¹¤ë¤âÍâÆüÉüµ¢
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÞî±Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¸ø±é½éÆü¤Ë¿¨¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆüÂÎÄ´²õ¤·¤¿¡£Ã¦¿å¤È¤á¤Þ¤¤¤À¡£µ¯¤¤ì¤ºÎ©¤Æ¤ºµßµÞ³°Íè¤Ç½èÃÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Î¤ß¤ó¤Ê¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅöÆü¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»ÄÇ°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£°åÎÅÈÉ¤Î·üÌ¿¤Ê½èÃÖ¤â¤¢¤êº£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡ÊBPPV¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÜ¼À´µ¤ÏÆ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê⼀»þÅª¤Ê¤á¤Þ¤¤¤¬⽣¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÉÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ê´é¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´°Á´Éüµ¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö·»µ®¡¡¸æ¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!¡×¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¥é¥¤¥Ö´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£