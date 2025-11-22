¡Ö¸ý¸µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥Ñ¡ª¡×»ÒÌò½Ð¿È37ºÐÇÐÍ¥à¿Íµ¤½÷Í¥ºÊ¡õ12ºÐÄ¹ÃË¤È²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¶âÈ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¿»þ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²♡¡×
¶âÈ¬¤Î¥Á¥å¡¼!?¾Ð´é¤Ë¡Ä
¡¡37ºÐÇÐÍ¥¤Îà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¼Ì¤Ã¤¿12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬»ÒÌò»þÂå¤ÎÉã¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÃç¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è!!¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢10·î18Æü¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÈøÌÀ·Ä¡£
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸ý¸µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥Ñ¡ª¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¶âÈ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¿»þ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¤ä¤Í¡×¤ÈÍÌ¾¿Í¤ÎÉãÊì¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤Ø¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥±¡¼¥¤Î¥¯¥»¶¯¤Ã¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²♡♡♡¡×¡Ö3¿Í°ìÀ¸¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÈø¤Ï2000Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥Þ¤Þ¤Ã¤·¤°¤é!¡×(TBS)¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡¡Âè6¥·¥ê¡¼¥º¡×(TBSŽ¤01Ç¯)¤Ç¡Ö¥Á¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»³±Û¿ò¹Ô¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï13Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£