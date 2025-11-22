¡Ö´Å¤¨¤Ö¤ê¤¬²Ä°¦¤¤¡×°ËÆ£·òÂÀÏºà¤è¤ê¤Á¤ã¤óá¤È¸ª´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
·òÂÀÏº¤Èà¤è¤ê¤Á¤ã¤óá¤È¤Û¤Ã¤³¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯¾å½÷À¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¤·¡¢ÁÄÊì¤Îà¤è¤ê¤Á¤ã¤óá¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö90ºÐ¸µµ¤¤¹¤®¤¿¡£¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë2¿Í¤ÇºÂ¤ê¤Î¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö·òÂÀÏº·¯¤Î´Å¤¨¤Ö¤ê¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥è¥ê¥±¥ó¥³¥ó¥ÓÃçÎÉ¤·¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Á¡×¡Ö°¦ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£