【日本一かわいい中学生候補】ほの＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/22】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第10回は、candy magic審査代表“ほの”さんのインタビューを届ける。
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：11月8日
MBTI：ESFP
趣味：ピックルボール
特技：ダンス
好きな食べ物：シャインマスカット
嫌いな食べ物：あまりない
好きな言葉（座右の銘）：努力は報われる
最近ハマっていること：ピックルボール
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
小学校6年生の時にファイナリストの動画を見かけて「自分もこの中にはいりたい！」と思ったらから！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
見た目はクールと言われるけど性格がおふざけ大好きなこと！
― 憧れの有名人はいますか？
IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）さん、aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ダンスで、センターが取れなかった時にこの場所でも1番輝けるくらい完ぺきにしようと思った！
― 将来の夢を教えてください。
モデルやインフルエンサーになって自分のコスメをプロデュースすること！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分のことを信じてその場で1番輝けるくらい自信をつけること。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
