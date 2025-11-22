SEVENTEENポップアップストア東京会場スタート 都市ごとに異なる巨大ボンボンイも登場
【モデルプレス＝2025/11/22】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のポップアップストア『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN POP-UP STORE』東京会場が22日よりオープンした。
SEVENTEENのポップアップストア『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN POP-UP STORE』の東京会場が11月22日〜12月12日までオープン。本ポップアップストアは、11月27日に愛知・バンテリンドームナゴヤからスタートし、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の4都市のドーム巡るワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』の開催をを記念してオープンし、公演が行われる4都市（愛知・大阪・東京・福岡）で開催される。
会場では今回の公演を盛り上げる『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』のOFFICIAL MERCHANDISE、CAPSULE TOYを販売。公演会場以外で今回の公演に関する商品がオフラインで手に入るのはこのポップアップストアだけとなる。
店内に入ると今回の公演のメンバーの肖像がずらりと並び、奥にはSEVENTEENのミュージックビデオが壁一面に映し出されている。そこから少し入ると、今回のポップアップストアのポイントとなるフォトスポットが。SEVENTEENのOFFICIAL LIGHT STICKに着眼した キャラクターのボンボンイの今回のツアー商品である「LOCAL BONGBONGEE PLUSH KEYRING」が巨大になって壁面に登場。商品に連動して公演の開催都市ごとに色が異なる仕様になっている（東京はピンク色）。
今回新たに販売された商品は公演を一緒に楽しめるアイテムが盛りだくさん。公演中のうちわが持ちやすくなる「IMAGE PICKET GRIP」やメンバーの顔が大きくあしらわれた「BIG PHOTO SLOGAN」、様々な応援グッズを収納でき、缶バッチなどを飾ることができる「DECO BAG」など公演がより楽しくなる商品がラインナップされている。（modelpress編集部）
＜大阪＞
開催期間：2025年11月20日（木）〜12月7日（日）
開催場所：ZeroBase道頓堀（大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-4-5）
営業時間：全日11：00〜21：00（JST）
＜愛知＞
開催期間：2025年11月21日（金）〜11月30日（日）
開催場所：ラシック1F ラシックパサージュ （愛知県名古屋市中区栄3-6-1）
営業時間：全日11：00〜21：00（JST）
＜東京＞
開催期間：2025年11月22日（土）〜12月12日（金）
開催場所：第9SYビル 1F （東京都渋谷区神宮前6-23-3）
営業時間：全日11：00〜20：00（JST）
＜福岡＞
開催期間：2025年12月11日（木）〜12月22日（月）
開催場所：福岡PARCO 本館 5F PARCO FACTORY （福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1）
営業時間：全日10：00〜20：30（JST）
