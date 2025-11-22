関東大学ラグビーの対抗戦は、２３日に伝統の早慶戦（秩父宮ラグビー場）を迎える。早大はこの日、都内のグラウンドで最終調整。ＦＢ矢粼由高（３年）は「試合に向けて、いい準備を１日出来たと思います」と語った。

ここまで４勝１敗の早大。早慶戦、早明戦（１２月７日、国立）で勝てば２季連続の対抗戦優勝が決まる。この秋、１０月から日本代表としてテストマッチ４試合を戦った矢粼は、１７日に欧州遠征から帰国。１０月１１日の筑波大戦以来、即先発入りした。２年生ＳＯの服部亮太は「プレーに余裕がある。間合い、ラン一つでも周りが見られるので、僕自身がどうしてほしいということを細かいコミュニケーションが取れれば、脅威になると思う」と進化を語ったが、先輩の矢粼は「足が動いてないだけじゃないですか？ さすがに、疲れはゼロではないので。足が動いてないだけじゃないですか」と返して笑わせた。

役者が揃い、１０２回目の伝統の一戦へ。チームを率いるＣＴＢ野中健吾主将は「自分たちのやるべきことをやれば、慶応さんにも勝てると思う。自分たちに自信を持って戦うだけ」と表情を引き締める。「どのカテゴリーでも、自分がいま出来るプレーを最大限する。状況に合った自分の力を出していきたい」と矢粼。試合は午後２時、秩父宮ラグビー場でキックオフを迎える。