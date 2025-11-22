元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが２２日に自身のＳＮＳを更新。ドジャースのロバーツ監督との再会ショットが注目を浴びている。

木佐アナはインスタグラムに「Ｇｏｏｄ ｏｌｄ ｂｕｄｄｙ ｓｉｎｃｅ ２００２ 今週は嬉しい再会 ２００２から２００４までＬＡ Ｄｏｄｇｅｒｓ でチームメイトだったＤａｖｅ」と書き始め、ロバーツ監督とのツーショットをアップ。「チームメイトとその家族は 良い時も悪い時も共通のゴールに向かって長い時間を共にする友達というより家族に近い感覚です その中でも何かと寄り添ってくれたのがＤａｖｅでした その優しさは２０年たっても健在 現役時代の鋭いお目目はシーズンオフだからか優しいお目目になってましたぁ（気になる方は現役時代検索してみて下さいね笑笑） 夫がＧＭや監督に就任する度に連絡をくれたり ピッチャーライナーが直撃した時に頂いたＤａｖｅママのおにぎりは忘れられないＧｉｆｔです」と思い出を振り返り、「日本人トリオの日本魂がワールドシリーズの勝因だよ とも言ってくれて純粋にとっても嬉しかったなぁ」とつづった。最後に「Ｗｅ’ｒｅ ｓｏｏｏｏｏ ｐｒｏｕｄ ｏｆ ｙｏｕ ＤＡＶＥ Ｅｎｊｏｙ ｙｏｕｒ ｓｔａｙ ｉｎ Ｊａｐａｎ」と、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「すごっ！」「ステキな再会」「監督も木佐さんも良い笑顔」「絆は永遠」などの声が寄せられている。