【マイルCS】快足牝馬・アスコリピチェーノ マイル王者と2度目の対戦でリベンジなるか？

今年で42回の歴史を誇るマイルCSだが、史上屈指の豪華メンバーが集まったといってもいいだろう。それほどまでに素晴らしいメンバーが集まったように感じる。

春の安田記念と同様に秋のマイル王を決める大一番。それだけに歴史を紐解けば短距離界のスターホースが一騎打ちとなった年は数多くあった。

例えば1994年。春の安田記念を制してマイル女王に君臨したノースフライトと、当代随一の短距離馬として名を馳せていたサクラバクシンオーのマッチレースとなったが、結果はマイルに愛された女王、ノースフライトがサクラバクシンオーを寄せ付けずに勝利して、キャリア最後の一戦を完璧な走りで締めくくった。

その5年後の1999年。安田記念でグラスワンダーを捻じ伏せて勝利したエアジハードと短距離界の新鋭ブラックホーク、そして中距離路線で開花を見せたキングヘイローの三つ巴となったが、ここでもエアジハードが突き抜け、春秋のマイルGⅠを統一してみせた。

最近ならば2021年。短距離界の絶対女王に君臨していたグランアレグリアに3歳マイル王のシュネルマイスターに朝日杯FS勝ち馬のサリオス、安田記念を制したインディチャンプらが真っ向勝負となったが、このレースでもグランアレグリアが突き抜けて連覇を飾り、ラストランを有終の美で飾った。

マイルや短距離のGⅠが増え、世界各国からも強豪馬が集まるようになったことで毎年のように豪華なメンバーが集まるようになったマイルCS。

牡馬に引けを取らない、快足牝馬がアスコリピチェーノだ。

2歳6月の早い時期に行われた東京でのデビュー戦を鋭い末脚で差し切ると、あとはトントン拍子で3連勝。新潟2歳Sも阪神JFもその破壊力抜群の末脚で突き抜けてあっさりと2歳女王の冠を手にした。

牝馬ならではの軽快なスピードと完成度の高さがとにかく印象に残る完全無欠の女王だった。

だが、女王は3歳になると大きなライバルに出会う。桜花賞はステレンボッシュに阻まれると、NHKマイルCでは2歳王者のジャンタルマンタルとの一騎打ちに。

直線で不利を受けたことで猛追するも届かず2着に終わったが、その走りは2歳女王としての実力を存分に示した。

その後、京王杯AHをステップに挑んだゴールデンイーグルで大敗を喫したが、4歳になるとサウジアラビア遠征で挑んだ1351ターフスプリントで突き抜け勝利すると、続くヴィクトリアマイルでは難なく勝利。

牝馬同士なら敵はいないと言わんばかりの強い勝ちっぷりで2度目のGⅠ制覇を果たした。夏のフランスで挑んだジャック・ル・マロワ賞は6着に終わったが、国内のマイル戦では未だに連対を外していない。

マイル王者に君臨するジャンタルマンタルとはこれが2度目の対決。末脚のキレではこちらの方に分があるだけにリベンジを果たしてもおかしくない。



■文／福嶌弘





■第42回マイルチャンピオンシップ（GI）枠順

2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分



枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）

1-2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）

2-3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）

2-4 マジックサンズ（牡3 武豊）

3-5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）

3-6 ガイアフォース（牡6 横山武史）

4-7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）

4-8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）

5-9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

5-10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）

6-11 オフトレイル（牡4 菅原明良）

6-12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）

7-13 ロングラン（セ7 岩田康誠）

7-14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）

7-15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）

8-16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）

8-17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）

8-18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）

