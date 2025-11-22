高田馬場の老舗酒場が誇る一級豚モツ　プリッとした弾力、酒好きを虜にする逸品だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場の酒場『いこい』です。

路地の奥に佇む老舗＆穴場のモツ酒場

表にあるのは電気の灯った看板のみ。知らなきゃかなり入りにくいと思うけど、勇気を持って扉を開けてほしい。理由はただひとつ、一級品の豚モツを出すから。

店をひとりで切り盛りするのが2代目の平塚良一さん。昔から付き合いのある業者に足を運び、色合いや身の張りを目で確かめ買い付けるのが信条だ。

レバー塩焼き550円、ツンゲ（タン）塩焼き605円

『いこい』（手前）レバー塩焼き 550円 エッジの立った切り口が鮮度の証。味付けは醤油とポン酢でさっぱりと （奥）ツンゲ（タン）塩焼き 605円 コリッとした小気味良い歯応えを堪能

フライパンでさっと炙ったレバーに挑めば、プリッとした弾力から放たれた甘みは無垢そのもの。ツンゲ（タン）も噛むほどに旨みがあふれてくる。薬味のニラやニンニクのパンチも加わって、すかさずホッピーを呷ってみれば、めちゃくちゃカタい（濃い）！

モツの滋味もアルコールも胃袋に染み渡り、痛快な夜になること確定だ。

『いこい』2代目 平塚良一さん

2代目：平塚良一さん「その時々の仕入れでメニューにないモツもあるよ！」

『いこい』

高田馬場『いこい』

［店名］『いこい』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-1-5

［電話］03-3200-4439

［営業時間］17時〜23時

［休日］日・月

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、味噌のコク深さでお酒が進む！ 「もつ煮込み」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

