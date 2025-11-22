妻夫木聡、“きょうだい”とほっこり5ショット「めっちゃ青春」「いい写真」「ジャンボ兄弟だいすき」
俳優・妻夫木聡（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ジャンボ兄弟！」とつづり、テレビCMで共演している吉岡里帆（32）、成田凌（32）、矢本悠馬（35）、今田美桜（28）との5ショットを公開した。
【写真】「めっちゃ青春」「いい写真」妻夫木聡が公開した“きょうだい”5ショット
21日に行われた『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに登壇していた5人。ジャンボ宝くじのCMキャラクターとして“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹を演じている。
妻夫木は投稿で、モノクロのオフショットをアップ。5人は上からのぞき込むようにカメラに視線を向け、笑顔を浮かべている。「やっぱり5人でなくちゃね！楽しかったなぁ」と“きょうだい”との時間を振り返った。
仲の良い楽しげな雰囲気が伝わってくるこのショットに、「いい写真だー」「かわいい」「ジャンボ兄弟だいすき」「ジャンボ兄弟、仲良くて面白くて大好き！ずっと続いてほしいな〜」「ほんとに最高」「めっちゃ青春」などのコメントが寄せられている。
