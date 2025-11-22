お笑いタレントのいとうあさこ（55）が15日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。ちょっと恥ずかしいと思っていることを明かした。

リスナーから「私はそう思わない」のテーマで送られたメッセージで「スーパーの割引シールのついている商品。レジで精算する時はバーコードを通すと“オフシールです”って連続で機械が言うけど、これは私はSDGsのため社会に貢献してると胸を張って買い物をしたい。割引シールを見つけて買い物は楽しいです」と寄せられた。

これに、いとうは「そうだよね」としつつ「ちょっとわかるよ。恥ずかしいって割引とか」と割引に恥ずかしいと思う心理に共感した。

そのうえで「私、スーパーの割引シールは全然恥ずかしいと思わないんだけど、大量に集めたクーポンとかハンコとかさ、ポイントとかをお店で出すのがちょっと恥ずかしい。お洋服とか、今全然買いに行かなくなったけど、“正規で買えよ”って思われたらやだなとか、“これを出したらもう1個”とかがちょっと恥ずかしい」と告白。「恥ずかしい（と思う）必要なんか何にもないのはわかっているんだけどね。ちょっとね、人間の見栄だよね」苦笑。「なので“オフシールです”っていうのは1回聞いてみたいな」ともらした。