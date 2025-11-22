¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¡Ú¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ì¥Ý¡Û
¿Íµ¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQ-pot.¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë½ÉÇñ»ÜÀß
Åìµþ¥á¥È¥íÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡Ò¸¶½É¡Ó±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢JR¸¶½É±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡Ê¤¤å¡¼¤ë¡¼¤à¤¹ ¤Ï¤é¤¸¤å¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQ-pot.¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇñ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡¢¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î³°ÊÉ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖQ-pot¡×¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤¬¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ÏÈÄ¥Á¥ç¥³¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢°ÆÆâ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖQ-pot¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤ÏÌ±Çñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¡¼¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÉô²°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤Ë¤Ï9¤Ä¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¡¢3³¬¤Ë¤¢¤ë7¡Á9¹æ¼¼¤Î3Éô²°¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Î¸°¤ÏÍ½Ìó»þ¤ËÆÏ¤¯¥ê¥ó¥¯¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¸°Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1¹æ¼¼¤ÏÉ½»²Æ»¤äÆüÈæÃ«¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡ÖQ-pot CAFE.¡×¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢2¹æ¼¼¤È3¹æ¼¼¤Ï°û¿©Å¹¡¢4¡Á6¹æ¼¼¤Ï¡ÖQ-pot.¡×¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢7¡Á9¹æ¼¼¤Î3Éô²°¤È2¹æ¼¼¡¢3¹æ¼¼¤Î°û¿©Å¹¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
360ÅÙ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¡ª ¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀµÒ¼¼º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¡ÖBitter Chocolate Room¡×¡£ÊÉ¤ä¾²¡¢²È¶ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
µÒ¼¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖQ-pot.¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥ï¥«¥Þ¥Ä ¥¿¥À¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¡¢µÒ¼¼¤Ç¤âËþµÊ¤·¤Æ¡£
Éô²°¤Î±ü¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¥½¥Õ¥¡¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏÈ´·²¡ª ¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ»æ¤ä²È¶ñ¤â¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿ÆÃÃíÉÊ¡£¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖQ-pot.¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º¸±¦¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¹¡¹¤È»È¤¨¤ëÀöÌÌ½ê¤â¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤ä¼è¼ê¡¢¼Ø¸ý¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¡£ ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ¡£¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ë¢Î©¤Á¤â¤è¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤Àö¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ »È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»õ¥Ö¥é¥·¥»¥Ã¥È¤â¡ª ½ÉÇñ¤·¤¿µÇ°¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»È¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿Í¿ôÊ¬¤È¡¢¡ÖQ-pot CAFE.¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÈÃã1¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà»þ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ï¡ÖQ-pot CAFE.¡×¤Î¹ÈÃã¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÊÃ±¤ÊÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´Ê°×¥¥Ã¥Á¥ó¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¥Ï¥à¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ²á¤´¤·Êý¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤ªÉô²°¤â¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡ÖStrawberry Chocolate Room¡×¤Ï¡¢º£¤Ë¤â´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¤Î¤ªÉô²°¡£
¡ÖBitter Chocolate Room¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³ÌÏÍÍ¤ÎÊÉ»æ¤ÏÆÃÃíÉÊ¤Ç¡¢¡ÖQ-pot¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÆþ¸ý¤äÀöÌÌÂæ¤Î¥¢¡¼¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤¬¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤ÊÉ»æ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÉ»æ¤¬2¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖStrawberry Chocolate Room¡×¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
ÊÉ¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥È¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖMint Chocolate Room¡×¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Û¹ñ¤Î´ó½É¼Ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Á·¿¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡¢²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡ª ¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÊÉ»æ¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¤É¤Î³ÑÅÙ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿ä¤·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¢¥¯¥¹¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ»£±Æ²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÊ»ÀßÅ¹¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ö£Ñ-ROOMS. HARAJUKU¡×¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë2¹æ¼¼¤È3¹æ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖQ-pot.¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥ï¥«¥Þ¥Ä ¥¿¥À¥¢¥¤µ¤ó¤¬ÆâÁõ¤ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¹æ¼¼¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂçÏ¢¤¬È¯¾Í¤ÎÊñ»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¤Î¾®äÆÊñ ÉÔÆó¿´Îí¹æÅ¹¡Ê¤ª¤Ð¤±¤Î¤·¤ç¤¦¤í¤ó¤Ý¤¦ ¤Õ¤¸¤·¤ó¤¼¤í¤´¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÂçÏ¢¤Ç200Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼é¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤ë¾®äÆÊñ¤äÆù¤Þ¤ó¤Ê¤É¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1Æü100¿©¸ÂÄê¤Î¡Ö²Ö¤Ä¤Ü¤ß¾®äÆÊñ¡Ê4¸Ä¡Ë¡×¡£¥«¥Ë¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¦¡Ö³ª¾®äÆÊñ¡×¤È¡¢¤È¤í¤±¤ëÆùÌ£Á¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¾®äÆÊñ¡×¡¢À¡¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾®äÆÊñ¡×¡¢ÀÄºÚ¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ÖÌîºÚ¾®äÆÊñ¡×¤Î4¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
3¹æ¼¼¤Ï¡¢ÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAge.3¡ßQ¡Ê¤¢¤²¤µ¤ó¤¤å¡¼¡Ë¡×¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤«¤é¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Á¥¥ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÍÎà¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¤ª¿©»ö·Ï¤Þ¤Ç¡¢Ìó40¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖHarajyuku-Exclusive Flavor¡×¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¥É¥ì¥¹¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡ÖËõÃã¥É¥ì¥¹¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥É¥ì¥¹¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥í¥ó¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖQ-pot.¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ì¡¼¥×¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
½ÉÇñÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö²Ö¤Ä¤Ü¤ß¾®äÆÊñ¡Ê4¸Ä¡Ë¡×¤È¡ÖÍÈ¤²¥µ¥ó¥É¡×¤«¡ÖHarajyuku-Exclusive Flavor¡×¤Î¤Ê¤«¤«¤é1¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤ë°ú´¹·ô¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï11»þ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÄ¾¸å¤äÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë°ú¤´¹¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤é¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¡¢¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
¡Ú½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¡ÛÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¸¶½É¡¦¿ÀµÜÁ°¥¨¥ê¥¢¤¬¤â¤Ä¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬È¯¿®¡¢É½¸½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¸½ºß¤Î»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÏÂ¤¡¦ÂÎ¸³¤Î¾ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¡Û¤ß¤Î¤ê¤ó¤´JR¸¶½É±ØÃÝ²¼¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¡£¿å¤ò°ìÅ©¤â»È¤ï¤º¡¢ÌîºÚ¤äÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼(Ãæ¿É)¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼(´Å¸ý)¤ä¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼(¿É¸ý)¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼(·ã¿É)¤òÅ¸³«¡£
¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ë¤È¤í¤È¤í¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥Á¡¼¥º¥«¥ì¡¼¤Ï¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¡£Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¥á¥¤¥ó¡£
¡Ú½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤éÅÌÊâ¤Ç25Ê¬¡ÛÌÀ¼£¿ÀµÜJR»³¼êÀþ¸¶½É±ØÀ¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¹Âç¤Ê¶ÆâÃÏ¡£ÂçÀµ9Ç¯(1920)¤ÎÁÏ·ú¤Ç¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤È¹Ä¹¡¤Î¾¼·û¡Ê¤·¤ç¤¦¤±¤ó¡Ë¹ÄÂÀ¹¡¤òã«¤ë¿À¼Ò¡£
¹ñÌ±¤«¤é¤Î¸¥ÌÚÌó10ËüËÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤±Ä¤µ¤ì¤¿Âå¡¹ÌÚ¤ÎÅÎÌó70ËüÖ¤Ï¡¢ÎÐ¿¼¤¯¿´¤Ë°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅÂ¤ò´Þ¤à36Åï¤ÈÊõÊªÅÂ¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ2Ç¯(2020)¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÄÃºÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
11:00¡¡¸¶½ÉÅþÃå¡£²ÙÊª¤ò¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤Æ¡Ö¤ß¤Î¤ê¤ó¤´¡×¤Ç¥é¥ó¥Á
13:00¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¡×¤Ç±ï·ë¤Ó¤ä²ÈÆâ°ÂÁ´¤òµ§´ê
15:00¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¸æ±ñ¡×¤ò»¶ºö
16:30¡¡¡ÖÃÝ²¼ÄÌ¤ê¡× ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥×¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä°»¤ò¿©¤ÙÊâ¤
18:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó&¡ÖAge.3¡ßQ¡×¤Ç½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
19:00¡¡¡Ö¤ª²½¤±¤Î¾®äÆÊñ¡¡ÉÔÆó¿´¡¡Îí¹æÅ¹¡×¤ÇÍ¼¿©
20:00¡¡SNS±Ç¤¨¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤µÒ¼¼¤òËþµÊ
21:00¡¡¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡Ö¤ª²½¤±¤Î¾®äÆÊñ¡¡ÉÔÆó¿´¡¡Îí¹æÅ¹¡×¤Ç½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òGET
23:00¡¡¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
9:00¡¡ ²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
9:30¡¡ ¡Öº¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç·Ý½Ñ´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤à
12:00¡¡É½»²Æ»¼þÊÕ¤Ç¥é¥ó¥Á
13:30 ¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à
13:00¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®¿ùÅò¡¡¸¶½É¡×¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
Ìë¡¡µ¢Ï©¤Ø
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖQ-pot¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖQ-ROOMS. HARAJUKU¡×¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¿Ô¤¯¤·¤Î¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊµÒ¼¼¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¢£Q-ROOMS. HARAJUKU¡Ê¤¤å¡¼¤ë¡¼¤à¤¹¡¡¤Ï¤é¤¸¤å¤¯¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 2-27-10
TEL¡§Èó¸ø³«
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15»þ¡Á19»þ30Ê¬/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10»þ
ÎÁ¶â¡§1Éô²°1Çñ 8Ëü8000±ß¡Á¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó³ä°ú¤¢¤ê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡Ò¸¶½É¡Ó±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢JR¸¶½É±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬
▶▶¡Ö¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ë¥Ý¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Photo¡§Q-ROOMS. HARAJUKU¡¢ÁýÅÄ¼ë²»¡Êvivace¡Ë
Text¡§ÁýÅÄ¼ë²»¡Êvivace¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£