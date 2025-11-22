J3·Ð¸³¥¯¥é¥Ö¡¢½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡¡Ä®ÅÄ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼·Ð±Ä»²²è¤ÇµÞÀ®Ä¹
¡¡2014Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿J3¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Ä®ÅÄ¤Ï18Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¡¢ÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡12Ç¯¤ËJ2Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤Ø¹ß³Ê¡£14Ç¯¤ËJ3¤Ë»²Æþ¤·¡¢16Ç¯¤ËJ2¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢J1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÎý½¬»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¥ê¡¼¥°¤Îµá¤á¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬11²¯4800Ëü±ß¤Ç³ô¼°¤Î80¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡£Å·Á³¼Ç¤ÎÎý½¬¾ì¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯12·î¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢23Ç¯ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÎÌó2.4ÇÜ¤Î18²¯±ßÄ¶¤Ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ò¾·¤¡¢J2¤òÀ©¤·¤ÆJ1¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¡¢ºò²Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£