ドジャースのキム・ヘソン内野手に、韓国の野球場で父親の借金返済を訴え続けていた男性が２１日、現地の時事教養番組「気になる話Ｙ」（原題）に出演、キムの実父と直接対面する姿が放送された。

該当の男性は２０１７年、キム・ヘソンがキウム・ヒーローズでプロデビューをして以来、同チームの本拠地である高尺（コチョク）スカイドーム周辺で、実父の借金返済に関する横断幕を掲げ続け、ファンの間では“高尺キム先生”（以下、キム先生）と呼ばれ有名な存在だったという。

キム先生によると０９年、ヘソンの父親が大型エンタメ施設を運営していた当時、音楽関連を担当する条件で１億ウォン（約１千万円）を出資したが、ある日突然店舗が閉店。未払いのギャランティーを含め、総額１億２０００万ウォン（約１２００万円）が返還されなかったという。

そのため、横断幕デモを開始したというキム先生はこれまで、名誉毀損の容疑で２度の罰金刑を受けており、現在も業務妨害の疑いで裁判が進行中だとした。

番組内で、キム先生と対面したヘソンの父は「１億２０００万ウォンを、返済しなければならないことは分かっていた」としつつ「事業の失敗で、借金が３０億ウォン（約３億円）まで膨らんだ」「余裕のない中で、これまで約９０００万ウォン（約９００万円）を返している」と説明。また「約束の日に入金が遅れると、キム先生が再びデモを行い、横断幕の写真を送ってくるなどの圧力をかけてきた」と明かした。

これに対し、キム先生は「事業は続けているのに１６年間も連絡が途絶え、肝心の借金は返さなかった」「私の人生で失われた時間は、１０年以上だ」と反論していた。

そして最終的にヘソンの父が「１２月２０日までに、利子を含めた５０００万ウォン（約５００万円）を支払う」と約束し、事実上の合意に至った。

キム先生は「もっと早く、こうして解決すればよかったのに」と述べ、「ヘソン、ごめんね。君のせいじゃないのに、君が代わりに被害を受けたようで胸が痛んだ」とも語っていた。

ヘソンの父は現在、個人破産手続きを進めているという。