山形県は、日本有数のりんごの産地。なかでも「サンふじ」は、袋をかけずに栽培されるため、太陽の光をたっぷりと浴びて、甘みがぎゅっと凝縮しているのが特徴です。

リンゴは水分を失うことで、おいしさも失われてしまうので、乾燥しないように気をつけて。また、ポリ袋に入れて保存することで、リンゴから放出される「エチレンガス（熟成を促進します）」によって、他の果物や野菜が傷むのを防ぐことができます。

保存は野菜室で。ひとつひとつ新聞紙に包んでポリ袋に入れておくと、長持ちしますよ。

どちらも同じ箱に入っていたりんご。

左はそのまま、右はきれいなふきんで表面を磨いたものです。同じりんごとは思えないほどつやつやでしょ？ ほんの少しの手間なので、ぜひやってみて。



材料／ざくざくジューシーアップルパイ

（16cmベイキングパン（オーブン対応の耐熱容器））1台分

✓りんご…3個（小ぶりの「サンふじ」）✓グラニュー糖…80g✓（あれば）バニラビーンズ…1/2本✓有塩バター…適量✓冷凍パイシート…150g×2枚分✓スライススポンジ（5号サイズ）…厚さ1cmのもの1枚✓パン粉…大さじ1✓溶き卵…1個分✓アイスクリーム（バニラなど）…適量✓シナモン…適量

1. りんごは洗って4等分に切り、芯を取って皮をむきます。4等分のくし形に切ったら、さらに4等分してサイコロ状にカットします。

2. 耐熱ボウルにりんごとグラニュー糖、バニラビーンズを入れて、さっと混ぜます。

3. ふんわりとラップをかけて、600wのレンジで5分加熱し、ラップをはずして3分加熱します。レンジから出して、そのまま冷まします。

冷凍パイシート2枚を冷凍庫から出し、そのうち1枚は冷蔵庫に入れておきます。

4. ベイキングパン（5号サイズ相当）に薄くバターを塗ります。フライパンの縁にもしっかりとなじませて。

5. パイシートを、ベイキングパンより一回り大きく伸ばし、空気が入らないように敷き詰めます。

6. はみ出た部分をナイフでカットし、フォークで全面に穴を開けます。残った生地はあとから飾りに使うので、重ねてラップで包み、冷蔵庫に入れておいて。

7. 底にパン粉を散らします。

8. 1cmの厚さにスライスしたスポンジをのせます。

9. キッチンペーパーで水気を切ったりんごの甘煮をスポンジの上にのせます。

10. もう1枚のパイシートを冷蔵庫から出し、定規などをあてて、1cm幅の紐に切ります。

11. りんごが見えるような間隔で、パイシートの紐を置きます。

12. 11で敷いたパイの紐を持ち上げながら、格子状になるように編み込んでいきます。

13. なるべくまっすぐになるように整えましょう。オーブンを200℃に余熱します。

14. まわりの飾りを作ります。紐を3本まとめて、みつあみにします。

15. 溶き卵を外側に塗り、14のみつあみ状のひもをぐるりと巻き付けます。

16. はみ出た部分をナイフでカットして整えます。

17. 残った生地を伸ばし、お好きな型で抜きます。

18. 溶き卵を全体に塗り、飾りをのせます。みつあみのつなぎ目部分には必ずのせて。

19. 飾り部分にも溶き卵を塗り、200℃のオーブンで30分焼きます。

こんがりときれいな焼き色がついたら完成です！

粗熱を取ってカットし、お皿に盛って、アイスクリームをのせ、シナモンをふりかけます。

型にしっかりとバターを塗ることで、くっつき知らず！ フチまでしっかり塗るのがポイントです。

ポイントは底に敷き詰めたパン粉とスポンジ。この2つがりんごの水分を適度に吸って、パイの底までサクサクに！



冬の撮影は、たくさんの小物を使うので、下準備が大事。

クロスは落ち着いた色のものを選び、メインのアップルパイを置くお皿も木製にして、暖かみを出します。

パンパスグラスやサンキライなど、この季節ならではのドライフラワーが映り込むように配置します。

こちらは冬に出番の多い、キャンドル。いろいろな高さのものを揃えると立体感が出て、写真に奥行きが出ますよ。

ドライフラワーが埋め込まれたクリスマスのキャンドルはお気に入りで、大事に使っています。

テーブルでキャンドルを灯す時は、火の扱いに十分気を付けて！ 特にパンパスグラスは本当によく燃えます…（笑）

あちこち移動して、火事にならないようにするためにも、撮影前にしっかりと配置を考えておくことが大事です。

ティーポットも冬仕様に。ニットのティーコージーはかわいいだけでなく、紅茶が冷めにくくなるので、1枚おうちにあると重宝しますよ。

秋の恵みがぎっしり詰まったアップルパイ、見た目よりも意外と簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね！



photo：kyoko_plus



