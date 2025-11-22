Ãæ»³Ç¦¡¢¡ÖÎáÏÂ¥¬¥á¥é¸«¤¿¡Á¤¤¡ª¡×Â³ÊÔÇ®Ë¾¡Ä»Ð¡¦ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¡È»ÐËå¼õ¾Þ¡É¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤ò²óÁÛ
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥¬¥á¥é¡¡Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡×¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¸ø³«¡¢¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¡Ë¤Î£´£Ë£È£Ä£Ò¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÉü³è¾å±Ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ£¶£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Éü³è¾å±Ç¡£±§Ãè¤Î¼é¸î¿À¥¬¥á¥é¤ÈÄ¶°äÅÁ»Ò½Ã¥®¥ã¥ª¥¹¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¡¢Ãæ»³¤ÏÄ»Îà³Ø¼Ô¤ÎÄ¹Êö¿¿µÝ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Åö»þ¤ÎÂç±Ç¤µ¤ó¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤¤¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤²¤Ë²óÁÛ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆ±Ìò¤ò¼Í»ß¤á¡¢¡Ö½éÆü¤Î»£±Æ¤Ç¥Õ¥Ê¥à¥·¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë½ê¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ä¹Êö¤È¤·¤Æ¤Ï¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ»³Ç¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤¦¤ï¤¢¡Á¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÃæ»³¤Ï¡¢Âè£³£¸²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò»Ð¡¦ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¡Ö£Ì£ï£ö£å¡¡£Ì£å£ô£ô£å£ò¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢»ÐËåÆ±»þ¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î»ÐËå¶¦±é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¬¥á¥é¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢´ÆÆÄ¤äÄ¹Êö¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢À²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤ÀÊ¤Ç»ÐËå¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸æÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Ãæ»³¤Ï¤¼¤Ò¡¢ÎáÏÂ¥¬¥á¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡ÖÎáÏÂ¥¬¥á¥é¸«¤¿¡Á¤¤¡ª¡×¤È¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£