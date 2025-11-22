平日だけ“夜は糖質オフ”でOK！３ヶ月で−６kg×ウエスト−7cmを達成した【簡単ダイエット】
「糖質オフは続かない…」そう感じていた会社員のSさん（38歳）が試行錯誤の末にたどり着いたのは、“夜だけ糖質オフする”というシンプルなスタイル。朝と昼は好きに食べてOKというこの方法で、なんと３ヶ月で−６kg＆ウエスト−７cmを達成したそうです。そこで今回は、そんなSさんが実践した“ゆる糖質オフダイエット”のコツを紹介します。
朝昼は気にせず、夜だけ「ごはん抜き＋タンパク質中心」に
Sさんが決めたのは、「夜だけ糖質を控える」というルール。朝はパン、昼はおにぎりなど炭水化物も自由に楽しみつつ、夕食だけ“ごはん抜き”。タンパク質や野菜をメインにした献立に切り替えたそうです。「鶏肉や豆腐、卵を使ったサラダやスープをよく作っていました。寝る前に胃が重くならず、翌朝の体がスッキリ感じられるのがうれしかったですね」と語ります。
「満腹感の演出」でストレスを防ぐのが続けるコツ
「食べた気がしないと絶対ムリ」と話すSさんが重視したのは、食感と満腹感。糖質を抜く代わりに、具だくさんのスープや卵焼き、豆腐ステーキなど“噛みごたえのあるメニュー”で満足感を高めたそうです。「お腹が満たされるだけで、気持ちの余裕が全然違います。ストレスを感じずに続けられたのは、この満足感のおかげだと思う」と振り返ります。
週末だけ“解放日”。自分に甘くする勇気も必要
完璧をめざしすぎると、どこかで爆発してしまうもの。それを避けるため、Sさんは「週末だけは夜だけ糖質オフをやめてOK」と決めていたそう。「金曜の夜に友達と飲みに行ったり、日曜日の夜にスイーツを食べたり。そんな“楽しみ”があったから、普段も前向きに頑張れた」とのことです。
「続けられる工夫」が痩せ体質をつくる第一歩
糖質オフに限らず、ダイエットのカギは“無理しないこと”。Sさんのように「夜だけ制限」「週末は自由」といった緩めのルールから始めることで、リバウンドのリスクも減らせます。「完璧じゃなくていい。私にもできるかも」そう思えたら、きっと一歩踏み出せるはず。自分にちょうどいい“ゆるさ”で、あなたもストレスフリーな糖質オフダイエットを始めてみませんか？＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞