本気じゃなきゃできない！男性が本命の女性だけにする「愛情表現」
わかりやすく愛情表現をする男性って少ないもの。
当然「彼にとって本気なのかな？」と幾度となく不安を覚える女性も少なくないでしょう。
そこで今回は、男性が本命の女性だけにする「愛情表現」を紹介します。
満面の笑顔を見せる
男性は基本的に人前ではクールに振る舞おうとするもので、笑顔を見せると言っても微笑む程度という男性は少なくありません。
そんな中、あなたの前だけで男性が満面の笑顔を見せてくれるなら、間違いなく愛情表現でしょう。
ふとした瞬間に軽めのボディタッチをしてくる
男性がふとした瞬間に軽めのボディタッチをしてくるのも愛情表現の１つ。
それは「好き」という気持ちが動機で、肩や腰などに軽く触れることで、「あなたは自分にとって特別な存在」ということを表しているのです。
男性は闇雲に色々な女性にボディタッチするわけではないので、信じてOKでしょう。
どんなワガママもお願いごとも聞き入れる
男性がどんなワガママもお願いごとも聞き入れようとしてくれるなら、それも愛情表現です。
男性が見返りを望むことなく、とにかく優しく尽くそうとするのは本命の女性だけ。
逆に本命じゃない女性にワガママを言われたりお願いごとをされたりしただけでイライラする男性もいます。
男性は言葉よりも行動で愛情表現する傾向があるので、男性の表情や態度、仕草から愛情をしっかり感じ取ってくださいね。
