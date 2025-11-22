吉本興業に所属する８人組グループ「ＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）」が２２日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。

グループ初となるカレンダーのテーマは「ＯＣＴＰＡＴＨと歩く３６５日」。グループカラーの紫・白を基調としたハッピーな雰囲気の写真がたっぷりと収録されている。

この日は正月をテーマとしたイベントのため、８人は和装で登場。栗田航兵は「かっこよく、かわいく撮れた」と手応えを口にした。リーダーの古瀬直輝は自己採点を聞かれ「予想をはるかに超えた、１５０…２００点でした！ いざ手に取ってみたら、うれしいのもそうだし『なんだこのイケメンたちは！』と。めくるたびにイケメンが出てくる」と興奮した様子で答えた。

グループの今年一年を漢字一文字で表すなら「破」と海帆。「今まで僕たちが大事にしてきたこと、培ってきたものをさらにブチ壊していって、生まれ変わったＯＣＴＰＡＴＨになるという気持ちがあったので『破』です」とその理由を説明した。

来年は、グループ結成５周年を迎える。古瀬は「ＴＨｍｅ（スミー＝ファンネーム）だったり、僕たちを愛してくださる方を増やして、５周年を皆で迎えたい。音楽番組だったり、いろんなところにＯＣＴＰＡＴＨを広めていける１年にしていければと、力強く掲げております」と意気込んだ。